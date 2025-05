Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrerin vermeidet Kollision und stürzt - Autofahrer flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagnachmittag (23.05., 14.15 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Herzebrocker Straße/ Blessenstätte/ Friedhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin stürzte, leicht verletzt wurde und der unbekannte Autofahrer weiterfuhr.

Zuvor nutzte die 50-jährige Gütersloherin mit ihrem Fahrrad den Geh- und Radweg der Herzebrocker Straße in Richtung Blessenstätte und beabsichtigte die Friedhofstraße zu passieren. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer einer schwarzen Limousine die Herzebrocker Straße in selber Fahrtrichtung. Zeugenangaben nach fuhr der Autofahrer dabei mit erhöhter Geschwindigkeit und bog unmittelbar vor der Radfahrerin nach rechts in die Friedhofstraße ein. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die 50-Jährige ihr Fahrrad so stark ab, dass sie die Kontrolle verlor und zu Sturz kam. Der unbekannte Fahrer habe danach sein Auto kurz abgebremst und sei dann stark beschleunigend die Friedhofstraße stadtauswärts davongefahren.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte die Gütersloherin zur weiteren ambulanten Behandlung in ein nahes Krankenhaus.

Der Beschreibung nach handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine schwarze Limousine mit Gütersloher Kennzeichen.

Die Polizei sucht weitere Unfallzeugen. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet oder kann weitere Hinweise auf das beschriebene flüchtige Fahrzeug geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell