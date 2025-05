POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jährigen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich von Donnerstag auf Freitag (22.05., 20.00 Uhr - 23.05., 07.00 Uhr) auf bislang ungeklärte Weise Zutritt in ein Wohnhaus an der Jahnstraße verschafft und dort Bargeld und einen Laptop gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte in dem Tatzeitraum ...

