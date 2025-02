POL-AC: Tankstelle überfallen - Täter flüchtet

Aachen (ots) - Am vergangenen Freitag (07.02.2025) kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Verlautenheidener Straße auf Höhe der Autobahnunterführung. Ein Unfallbeteiligter, der mit seinem grauen VW Golf die Verlautenheidener Straße aus Stolberg kommend in Richtung Würselen befuhr, soll nach Angaben von Zeugen durch eine unangepasste Fahrweise ...

