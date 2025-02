Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Unfall und Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitag (07.02.2025) kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Verlautenheidener Straße auf Höhe der Autobahnunterführung. Ein Unfallbeteiligter, der mit seinem grauen VW Golf die Verlautenheidener Straße aus Stolberg kommend in Richtung Würselen befuhr, soll nach Angaben von Zeugen durch eine unangepasste Fahrweise aufgefallen sein. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsverhalten des grauen VW Golf vor dem Unfall machen können, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-42201 zu melden. (am)

