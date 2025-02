Polizei Aachen

POL-AC: Unfall nach Verfolgungsfahrt - Insassen flüchtig

Aachen (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag (08.02.2025) einen Unfall auf der Lütticher Straße verursacht. Ein Insasse wurde im Rahmen einer Fahndung angetroffen, weitere Personen flüchteten unerkannt.

Der Polizeieinsatz begann damit, dass ein Mann randalierende Jugendliche an der Lennéstraße (in der Nähe eines großen Supermarktes an der Vaalser Straße) meldete, welche alkoholisiert wirkten und nun mit einer schwarzen Kombilimousine wegfahren würden.

Als sich ein Streifenteam der Polizei Aachen um 03:36 Uhr dem schwarzen Kombi, der die Vaalser Straße stadteinwärts befuhr, näherte, beschleunigte dieser und fuhr über mehrere Straßen in Richtung Lütticher Straße. Dort überfuhr der flüchtige Pkw mindestens eine rote Ampel und flüchtete weiter in Richtung Belgien. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der rücksichtslosen Fahrweise des flüchtigen Wagens brach der Sichtkontakt zwischenzeitlich ab. Hinter der Einmündung "Karlshöher Hochweg" fanden die Polizisten das flüchtige Auto nur Augenblicke später verunfallt und unbesetzt vor.

Mithilfe von weiteren Streifenteams wurde die Umgebung nach den flüchtigen Fahrzeuginsassen abgesucht. Ein 25-jähriger Mann konnte entdeckt werden, er hatte sich im Gebüsch versteckt. Er war alkoholisiert und machte widersprüchliche Angaben zum Geschehen. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er das Auto gefahren haben, er hat jedoch keinen Führerschein. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, zudem wurde er medizinisch versorgt. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Köln war zur Unfallaufnahme vor Ort.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie den weiteren Insassen hat nun das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen übernommen. Wer sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder der Fahrweise des Fahrzeugs geben kann, soll sich bei den Sachbearbeitern unter 0241-9577 42101 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0) melden. (kg)

