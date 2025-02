POL-AC: Pizza-Auto geklaut und Unfall gebaut: Mann sitzt jetzt in Gewahrsam

Aachen (ots) - Nach einem Raubüberfall in der Innenstadt und mindestens zwei Fahrraddiebstählen am Campus Melaten nahm die Polizei jeweils einen Tatverdächtigen fest. Der erste Fall geschah am frühen Mittwochmorgen (05.02.25) gegen 3 Uhr in der Großkölnstraße. Nachdem eine Frau im dortigen Kiosk eingekauft hatte, kam ein Mann auf der Straße auf sie zu, entriss ...

mehr