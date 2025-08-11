PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Bushaltestelle in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, zwischen 19.45 Uhr und 20.20 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter das Wartehäuschen einer Bushaltestelle an der Laudieker Straße (Höhe Hnr 9) in Brand. Das Feuer beschädigte das Häuschen erheblich, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 an die Polizei in Georgsmarienhütte zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

