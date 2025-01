POL-BO: Fußgängerin (82) nach Kollision mit E-Bike schwer verletzt

Herne (ots) - Zuerst soll er in eine Herner Kindertagesstätte, kurz darauf in eine Grundschule eingebrochen sein: Die Polizei hat einen 45-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz am 30. Dezember vorläufig festgenommen. Gegen 9.40 Uhr hatte eine Zeugin bemerkt, dass am Schulgebäude an der Ohmstraße ein Fenster beschädigt war. Dann entdeckte sie den mutmaßlichen ...

mehr