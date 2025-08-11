PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand in Einfamilienhaus in Sutthausen - Haus unbewohnbar

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Montag kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Adolf-Stapelfeld-Straße im Stadtteil Sutthausen. Die Bewohner hatten das Feuer im Obergeschoss selbst bemerkt und konnten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits das gesamte erste Obergeschoss in Flammen. Um den Brand vollständig löschen zu können, musste der Dachstuhl geöffnet werden. Durch das Feuer entstand ein Gebäudeschaden von mindestens 200.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner konnten bei Angehörigen unterkommen.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

