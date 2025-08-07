Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Industriegebiet, Dieselstraße 04.08.2025, 15.25 Uhr

Am Montagnachmittag erlangte ein unbekannte Täter in der Dieselstraße von zwei 17 und 19 Jahre alte Wolfsburgern Bargeld, nachdem er sie zunächst bedroht hatte. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 19-Jährige gemeinsam mit einem Freund in einem Pkw auf, der in einer Seitenstraße der Dieselstraße in Höhe der dortigen Berufsschule parkte. Plötzlich näherte sich ein unbekannter, maskierter Mann der Fahrerseite, bedrohte den 19-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe sämtlicher Wertgegenstände. Die geschockten Insassen ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht, wurden aber von dem Täter verfolgt. In der Folge gelangte der Täter in den Besitz des mitgeführten Bargelds des 19-Jährigen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Nachdem der Täter sich entfernt hatte, riefen die Jugendlichen mehrmals laut um Hilfe.

Da der Bereich der Seitenstraße zum Tatzeitpunkt stark frequentiert war, hoffen die Ermittler nun, dass Zeugen auf die Situation aufmerksam geworden sind. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell