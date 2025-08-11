POL-OS: Melle: Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht
Osnabrück (ots)
Zwischen Sonntagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (5 Uhr) verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände eines Gärtnereibetriebes an der Allendorfer Straße. Sie befuhren das Grundstück und brachen dort mehrere Container auf. Außerdem machten sie sich an zahlreichen Firmenfahrzeugen zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe vermutlich Elektrogeräte, der genaue Schaden ist noch unbekannt. Die Polizei führte vor Ort eine umfangreiche Spurensuche durch. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/92260 zu melden.
