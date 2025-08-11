Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/Bohmte: Einbrüche bei Firmen im Wittlager Land - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag (17:30 Uhr) bis Montagmorgen (08:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände eines Baumarktes an der Gartenstraße in Bad Essen. Von dort entwendeten sie unter anderem Installationsmaterial und andere Bauelemente. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Auch im knapp acht Kilometer entfernten Bohmte kam es zu einem Einbruch bei einer Firma. In der Nacht zu Freitag gelangten Unbekannte zwischen 03:28 und 04:01 Uhr gewaltsam in ein Betriebsgebäude an der Bremer Straße unweit zur Bruchheide und entwendeten eine größere Menge Kupfer. Die Eindringlinge transportierten ihr Diebesgut anschließend mit einem Transporter ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Taten miteinander zusammenhängen könnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bohmte sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 05471/9710.

