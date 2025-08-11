PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/Bohmte: Einbrüche bei Firmen im Wittlager Land - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Donnerstagnachmittag (17:30 Uhr) bis Montagmorgen (08:00 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände eines Baumarktes an der Gartenstraße in Bad Essen. Von dort entwendeten sie unter anderem Installationsmaterial und andere Bauelemente. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Auch im knapp acht Kilometer entfernten Bohmte kam es zu einem Einbruch bei einer Firma. In der Nacht zu Freitag gelangten Unbekannte zwischen 03:28 und 04:01 Uhr gewaltsam in ein Betriebsgebäude an der Bremer Straße unweit zur Bruchheide und entwendeten eine größere Menge Kupfer. Die Eindringlinge transportierten ihr Diebesgut anschließend mit einem Transporter ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Taten miteinander zusammenhängen könnten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bohmte sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:47

    POL-OS: Melle: Einbruch auf Firmengelände - Zeugen gesucht

    Osnabrück (ots) - Zwischen Sonntagabend (18 Uhr) und Montagmorgen (5 Uhr) verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände eines Gärtnereibetriebes an der Allendorfer Straße. Sie befuhren das Grundstück und brachen dort mehrere Container auf. Außerdem machten sie sich an zahlreichen Firmenfahrzeugen zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe vermutlich Elektrogeräte, der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:29

    POL-OS: Osnabrück/Lotte: Polizei sucht Zeugen nach Streit und Sachbeschädigung

    Osnabrück (ots) - Am späten Vormittag des 05.08 (11.40 Uhr) kam es in Osnabrück zu einem Vorfall im Straßenverkehr, der in einer verbalen Auseinandersetzung und Sachbeschädigung in Lotte endete. Ein Autofahrer überholte auf der Gluckstraße in einer Tempo-30-Zone ein langsamer fahrendes Fahrzeug. Im Anschluss soll der Fahrer des überholten Fahrzeugs den ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:57

    POL-OS: Osnabrück: Brand in Einfamilienhaus in Sutthausen - Haus unbewohnbar

    Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Montag kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Adolf-Stapelfeld-Straße im Stadtteil Sutthausen. Die Bewohner hatten das Feuer im Obergeschoss selbst bemerkt und konnten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits das gesamte erste Obergeschoss in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren