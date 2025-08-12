PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Haste: Radfahrer fährt Fußgänger an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer gegen 06:50 Uhr auf den Gehweg an der Hardinghausstraße in nördliche Richtung. In Höhe der Bushaltestelle am Eberleplatz kollidierte der Radfahrer mit einem 17-jährigen Fußgänger, welcher mit seinem E-Scooter an der Bushaltestelle wartete. Der 17-jährige Osnabrücker wurde dabei leicht verletzt. An seinem E-Scooter entstand Sachschaden. Der unbekannte Radfahrer, welcher selbst durch die Kollision zu Boden stürzte, setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der flüchtige Mann wurde wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, kurze Hose, T-Shirt, gelbe Warnweste, Brille, graues Haar, Bart. Unterwegs war er mit einem gelben Herrenrad. Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

