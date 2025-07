Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Landkreis Konstanz) Einbruch und Auto gestohlen (25.07.2025)

Konstanz (ots)

Auf zwei Autohäuser haben es Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abgesehen gehabt. Zwischen 1:15 Uhr und 4:15 Uhr suchten sie zuerst ein Autohaus in der Reichenaustraße und anschließend eins in der Industriestraße auf. Beim ersten Autohaus blieb es beim Einbruchsversuch, da die Diebe bei ihrem Vorhaben scheiterten und sich keinen Zutritt ins Gebäude verschaffen konnten. An der Industriestraße hatten sie leider mehr Glück und entwendeten ein schwarzes Mittelklasseauto im mittleren fünfstelligen Wert, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt in den Bürotrakt verschafften. Der Wagen, mit der Dieb in Richtung Max-Stromeyer-Straße davonfuhr, hatte keine angebrachten Kennzeichen. Die Polizei in Konstanz bittet um Hinweise zu dem Auto, oder dem Dieb, unter der Nummer 07531 / 9950.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell