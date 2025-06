BPOL-KS: Unbekannter bedrängt zwei Mädchen im Zug

Wetzlar (ots) - Ein LKW überquerte einen Bahnübergang in Wetzlar Hermannstein und riss dabei eine Schranke ab. Um 09.00 Uhr am heutigen Freitag (13.6) überfuhr ein 49-jährigen Tscheche mit seinem LKW den Bahnübergang. Offensichtlich hatte der Fahrer das Rotlicht übersehen, so dass sich die Schranke auf den Auflieger senkte. Durch den Vorfall wurden der Schrankenbaum und die Oberleitung beschädigt. Der Bahnübergang sowie die Bahnstrecke zwischen Wetzlar und Aßlar ...

