Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, B 500

Schwarzwald Baar Kreis) Gefährliches Fahrmanöver führt zu Unfall (25.07.2025)

Furtwangen im Schwarzwald - B 500 (ots)

Zwischen Schönwald und Furtwangen ist es am Freitag auf der Bundesstraße 500 zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 23-jähriger Skoda-Fahrer war in Richtung Schönwald unterwegs, als ihm auf seiner Fahrspur ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu vermeiden lenkte der junge Mann nach rechts und stieß mit der Leitplanke zusammen. Der andere Autofahrer verschwand einfach. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier St. Georgen sucht nun nach einem schwarzen SUV aus dem Zulassungsbezirk Villingen-Schwenningen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 07724 / 949500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell