POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) BMW-Fahrer prall gegen geparktes Auto (24.07.2025)

Konstanz (ots) - Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall am Kreisverkehr Riedstraße / Max-Stromeyer-Straße am Donnerstagnachmittag. Ein 48-Jähriger wollte mit seinem Ford Mondeo aus dem Kreisverkehr in die Max-Stromeyer-Straße einbiegen und übersah hierbei die auf dem Fahrradweg fahrende 30-jährige Frau. An beiden Fahrzeugen entstand ...

