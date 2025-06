Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken hohen Schaden verursacht

Zwei Personen leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Am Montagabend (23. Juni) kam es in Niederkassel-Mondorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Gegen 23:15 Uhr fuhr ein 18 Jahre alter Troisdorfer mit seinem Auto aus Richtung Aggerstraße kommend über die Langgasse in Richtung der Saarstraße. Hierbei hatte er nach ersten Erkenntnissen eine deutlich höhere Geschwindigkeit als die erlaubten 30 km/h. Kurz hinter der Einmündung der Eifelstraße verlor der junge Mann in Höhe einer Verkehrsinsel die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er zunächst mit einer Straßenlaterne, die vollständig aus ihrer Verankerung gerissen wurde und gegen eine Hauswand stürzte, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der 18-Jährige schleuderte mit seinem Audi weiter und prallte gegen einen Pkw, der in einer Einfahrt geparkt stand. Dieser wurde gegen eine weitere Hauswand geschoben, die dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde ein anderes geparktes Auto am Dach und der Heckscheibe beschädigt. Nachdem der Audi zum Stehen gekommen war, flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß, kehrte aber wenige Minuten später zur Unfallstelle zurück und verständigte die Polizei. Ebenfalls hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Unfallverursacher sowie seinen 15-jährigen, aus Niederkassel stammenden Beifahrer. Beide wurden später zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Dem 18-Jährigen wurde dort auch eine Blutprobe entnommen, da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum ergeben hatten und ein Atemalkoholtest einen Wert von gut 0,7 Promille ergeben hatte. Aufgrund des großen Schadensbildes und weil ein verbotenes Alleinrennen im Raum stand, wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Essener Polizei hinzugerufenen. Eine beauftragte Firma sicherte herausstehende Stromkabel der überfahrenen Straßenlaterne. Auch die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung der Gefahren, die von den freiliegenden Stromkabeln ausgingen und reinigte außerdem die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Der Audi wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt. Die Sachschäden an den drei beschädigten Autos wurden auf über 30.000 Euro geschätzt. Mit der zerstörten Laterne, den Schäden in zwei Vorgärten und zwei Häusern beläuft sich der Gesamtschaden auf einen deutlich höheren Betrag. Der Führerschein des Troisdorfers wurde sichergestellt und ein Bericht an das Straßenverkehrsamt gefertigt, der eine Prüfung über die Geeignetheit einer zukünftigen Teilnahme am Straßenverkehr anregt. Der 18-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Straßenverkehrsgefährdung, der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen und der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. Die Unfallstelle war für die Dauer aller erforderlichen Maßnahmen bis etwa 07:00 Uhr gesperrt. (Uhl)

