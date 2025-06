Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Teppichhändler erbeuten Goldschmuck

Sankt Augustin (ots)

In Sankt Augustin wurde eine 87 Jahre alte Frau in ihrer eigenen Wohnung Opfer eines Diebstahls. Die Frau verständigte am Samstag (21. Juni) die Polizei und schilderte, dass sie bereits am Mittwoch (18. Juni) in der Mittagszeit einen Anruf erhalten habe. Darin schilderte ihr ein Mann, der sie mit ihrem Namen ansprach, dass sein Teppichgeschäft in die Schweiz umziehen würde und daher Teppiche an Kunden verschenkt würden. Der Mann kündigte an, dass daher jemand bei der 87-Jährigen vorbeikommen würde, um ihr ihre Geschenke zu bringen. Etwa eine Stunde später seien dann zwei Männer zu ihrer Wohnung in der Ankerstraße gekommen und hätten ihr zwei kleinere Teppiche gebracht. Die Männer hätten kurze Zeit im Wohnzimmer der Seniorin gesessen und wären anschließend gegangen. Erst später habe die Bewohnerin festgestellt, dass zwei Halsketten aus Gold verschwunden waren. Diese haben sich in einem anderen Zimmer in einer Schmuckschatulle gefunden. Die Bestohlene beschrieb die beiden Tatverdächtigen wie folgt: Der eine soll etwa 30 und der zweite etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Beide hatten schwarze Haare und einen dunklen Teint. Die Polizei, die die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen Unbekannt aufgenommen hat, bittet Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, sich unter 02241 541-3321 zu melden. Es wird geraten, Fremden gegenüber stets misstrauisch zu sein und niemanden in die Wohnung zu lassen. Sollte dies nicht vermeidbar sein, lassen sie Unbekannte nicht allein und holen sie unter Umständen eine Person Ihres Vertrauens hinzu. Lassen Sie sich einen Ausweis oder eine Legitimation zeigen und fragen sie eigenständig bei der Firma oder Behörde nach, von der der Besucher vorgibt, entsendet worden zu sein. (Uhl) #SicherImAlter

