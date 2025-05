POL-EL: Nordhorn - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle an der Straße Bokeloher Feld in Meppen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Halle abgestellter Hoflader in Brand. Die Flammen breiteten sich rasch aus und erfassten Teile des Dachgiebels, der in der Folge in Vollbrand stand. Verletzt wurde niemand. In der Halle gelagerte ...

