Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Hoflader in Brand geraten

Meppen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle an der Straße Bokeloher Feld in Meppen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein in der Halle abgestellter Hoflader in Brand. Die Flammen breiteten sich rasch aus und erfassten Teile des Dachgiebels, der in der Folge in Vollbrand stand. Verletzt wurde niemand. In der Halle gelagerte landwirtschaftliche Geräte wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und circa 40 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400.000 bis 500.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell