POL-NI: Hoya - Zeugenaufruf mach Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots) - (KEM) Am Montag, den 14.10.2024, haben zwei bislang unbekannte Personen einen Senior in Stadthagen bestohlen. Der 83-jährige Stadthäger war gegen 14.15 Uhr zu Fuß an der Obernstraße unterwegs, als er in Höhe der "Alten Polizei" von einem Mann und einer Frau angesprochen und nach einem Doktor gefragt wurde. Der genannte Arzt war ihm nicht bekannt, sodass das Gespräch zeitnah beendet wurde. ...

mehr