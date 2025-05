Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Zwei Gartenlaubenbrände zeitgleich im Bad Honnefer Stadtgebiet

Bad Honnef, 01.05.2025, 18:11 Uhr & 18:19 Uhr (ots)

Zu zwei brennenden Gartenlauben wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef am heutigen Abend alarmiert.

Der erste Alarm ereilte die Einsatzkräfte um 18:11 Uhr: In der Bondorfer Straße sollte eine Gartenlaube brennen und das Feuer drohe auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle meldete die Leitstelle einen zweiten Einsatz: In der Straße Im Blümeling brenne ebenfalls eine Gartenlaube.

Bei Eintreffen an den zwei Einsatzstellen konnten die Brände bestätigt werden. Beide Lauben standen in Vollbrand, wobei jeweils eine starke Rauchentwicklung zu sehen war. Beim zweiten Brand Im Blümeling kam erschwerend hinzu, dass sich die Einsatzstelle in Hanglage befand und somit nur mit erhöhtem Personal- und Materialaufwand zu erreichen war.

Beide Lauben wurden durch mehrere Trupps unter Atemschutz gelöscht und mit Löschschaum abgedeckt, um etwaige Glutnester zu ersticken. Ein Übergreifen auf umliegende Vegetation oder Wohnbebauung konnte glücklicherweise verhindert werden.

Am ersten Einsatz waren 25 Einsatzkräfte beteiligt. Sie konnten die Einsatzstelle nach einer Stunde verlassen. Bei der zweiten Einsatzstelle waren insgesamt 50 Kräfte im Einsatz. Dieser dauerte rund zwei Stunden. Neben den Einheiten Bad Honnef und Rhöndorf wurde zur Unterstützung an der zweiten Einsatzstelle die Feuerwehr Rheinbreitbach aus der Verbandsgemeinde Unkel alarmiert. Aufgrund der warmen Temperaturen brachte das DRK Siebengebirge Getränke an die Einsatzstelle. Zusätzlich stand ein Rettungswagen zum Eigenschutz der Kräfte bereit.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

