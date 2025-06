Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Parfümerie/ Täter flüchtet zu Fuß

Lohmar (ots)

Am Freitagnachmittag (20. Juni) kam es in einer Lohmarer Parfümerie zu einem Diebstahl. Nach Angaben einer Verkäuferin betraten gegen 16:10 Uhr zwei unbekannte Männer das Geschäft an der Hauptstraße. Einer habe sich daraufhin im vorderen und einer im hinteren Teil des Ladenlokals aufgehalten. Der eine Tatverdächtige habe sich dann von der Verkäuferin verschiedene Düfte zeigen lassen. Dann habe der Fremde ihr unvermittelt zwei Flakons aus der Hand gerissen und sei zu Fuß in Richtung der Kirchstraße geflüchtet. Die zweite männliche Person habe nach Aufforderung dann ebenfalls das Geschäft verlassen und sei in Richtung Frouardplatz gegangen. Ob die beiden Männer miteinander in Verbindung stehen, war zunächst unklar. Der Unbekannte, der das Parfüm gestohlen hat, wurde wie folgt beschrieben: Schlanke Statur, etwa 1,70 m groß, kurze, blonde Haare und mit einem orangefarbenen T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet. Der Wert der entwendeten Düfte wurde mit 300 Euro angegeben. Hinweise zu dem Verdächtigen oder zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. (Uhl)

