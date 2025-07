Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) 69-Jährige missachtet Vorrang - Radfahrer schwer verletzt (24.07.2025)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagabend an der Einmündung der Ludwigshafener Straße/B31 zur Straße "Loretto" schwer verletzt worden. Eine stadtauswärts fahrende 69-jährige Frau wollte mit ihrem Mitsubishi zum Friedhof Loretto einbiegen und übersah einen auf dem Radweg entgegenkommenden Radfahrer. Durch die Kollision prallte der 44-Jährige auf die Motorhaube, schlug in die Windschutzscheibe ein und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro, am Rennrad in Höhe von über 1.000 Euro.

