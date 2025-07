Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, A 81, Schwarzwald-Baar-Kreis) Fehler beim Fahrstreifenwechsel - BMW überschlägt sich (23.07.2025)

Tuningen, A 81, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, hat sich infolge eines Fahrstreifenwechsels ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Tuningen ereignet.

Ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Stuttgart unterwegs und wechselte kurz vor dem Beschleunigungsstreifen von dem rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem anderen Lastwagen das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Hierbei übersah der 52-Jährige den von hinten mit großer Geschwindigkeit herannahenden BMW eines 25-jährigen Mannes. Nach einer leichten Kollision mit dem Sattelzug verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der infolgedessen quer über die Fahrbahn in den rechten Grünstreifen schleuderte und sich dort überschlug. Der Fahrer und zwei weitere Insassen im Alter von 20 und 22 Jahren befreiten sich selbständig aus dem Wrack und kamen im Anschluss leicht verletzt zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Um den BMW, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 40.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. An dem Sattelzug entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des BMW musst der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell