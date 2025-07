Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte Kinder/Jugendliche legen auf fremdem Schrebergartengrundstück Feuer (23.07.2025)

Konstanz (ots)

Unbekannte Kinder/Jugendliche haben am Mittwochnachmittag auf einem fremden Schrebergartengrundstück im Mühlenweg Feuer gelegt. Gegen 18 Uhr teilte eine Passantin drei Kinder/Jugendliche mit, die sich offensichtlich gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück verschafft hatten. Anschließend zündeten sie einen Blumenkübel an und legten ein Feuer in einem selbstgebauten Steinofen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Jungs. Die kurz darauf ankommenden Polizeibeamten löschten die beiden Brandherde. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den drei Kindern/Jugendlichen nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0 entgegen.

