Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, B311, Lkr. Tuttlingen) Tier ausgewichen und mit Verkehrsinsel kollidiert - rund 10.000 Euro Schaden (23.07.2025)

Geisingen, B311 (ots)

Weil sie einem Tier ausgewichen ist, ist eine Autofahrerin am Mittwochabend auf der Bundesstraße 33 zwischen Immendingen und Geisingen mit einer Verkehrsinsel kollidiert. Kurz vor Mitternacht wich die 19-jährige BMW-Fahrerin einem die Straße kreuzenden Tier aus und touchierte in der Folge eine Verkehrsinsel. Durch die Kollision mit dem hohen Bordstein brachen an dem BMW sowohl Vorder- als auch Hinterachse. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden sein dürfte.

