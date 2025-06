POL-OG: Lahr - Hintergründe noch unklar, Polizei bittet um Zeugenhinweise

Appenweier (ots) - Am Montag gegen 3:20 Uhr wurde ein Feuer im Bertha-Benz-Ring gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte ein brennendes Baustellenfahrzeug in einem Feldweg in der Nähe eines Kieswerks festgestellt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Vollbrand löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird aktuelle auf etwa 270.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

