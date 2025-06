Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250617.1 Kiel/Plön: Unfallreiches Wochenende in Kiel

Kiel/Plön (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der Polizeidirektion Kiel zu mehreren Verkehrsunfällen. In der Saarbrückenstraße und auf der Bundesstraße 202 bei Martensrade verunfallten die Fahrer jeweils ohne Fremdbeteiligung. Auf dem Skandinaviendamm kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und der Fahrerin eines E-Scooter.

Am 14.06.2025 kam es nach jetzigem Ermittlungsstand zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der 83-jährige Deutsche habe beabsichtigt vom Skandinaviendamm in die Straße Wittland abzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 28-Jährigen, die mit einem gemieteten E-Scooter den Radweg des Skandinaviendamm in Richtung Kronshagen befuhr. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Ebenfalls am Abend des 14.06.2025 verunfallte ein Fahrzeugführer auf der Bundesstraße 202. Der 36-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte im Straßengraben. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es stellte sich heraus, dass der Deutsche unter Alkoholfluss stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Am Sonntagmorgen kam es im Kieler Stadtgebiet in der Saarbrückenstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten PKW. Ein 53-jähriger Deutscher fuhr nach jetzigem Ermittlungsstand mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte mehrere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, bevor er sich überschlug und sein PKW auf dem Dach zum Stehen kam. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeibezirksrevier Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell