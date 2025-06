Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250616.2 Kiel: Bombenentschärfung in Dietrichsdorf am Mittwoch

2 Dokumente

Kiel (ots)

Am Mittwoch, dem 18.06.2025, entschärft der Kampfmittelräumdienst eine britische 500 Pfund Fliegerbombe in Kiel Dietrichsdorf, die durch eine Sondierungsfirma in der Straße Zum Kesselort aufgefunden wurde. Betroffen sind aufgrund der Lage der Bombe landseitig nur 19 Wohnanschriften sowie das Küstenkraftwerk und die dortigen Kleingartengelände. Seeseitig wird es im Zeitraum der Entschärfung zu einer Sperrungen im Kieler Hafengebiet kommen. In einem gemeinsamen Gespräch legten Vertreterinnen und Vertreter von Kampfmittelräumdienst, Polizei, Feuerwehr, Stadt Kiel, Rettungsdienst, KVG und weiteren beteiligten Stellen den Ablauf der Entschärfung fest.

Bis 15 Uhr müssen die im gekennzeichneten Bereich lebenden Personen ihre Wohnanschriften verlassen haben. Auch die Kleingärten im Sperrbereich dürfen nicht betreten werden. Ebenfalls um 15 Uhr richtet die Polizei die Straßensperren ein. Von den Sperrungen wird auch der Fördewanderweg aus Mönkeberg kommend in Richtung des Kieler Stadtgebietes betroffen sein. Erst sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, wird der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung beginnen.

Ebenfalls ab 15 Uhr wird der Bereich im Kieler Hafengebiet gesperrt. Die Ausmaße sind der Karte zu entnehmen. Für den Boots- und Schiffsverkehr im betroffenen Gebiet bedeutet dies, dass ein Ein- und Auslaufverbot aus den Häfen besteht. Ein Aufenthalt innerhalb der Häfen und auch die Nutzung der Badestellen auf dem Westufer ist jedoch gestattet.

Die Dauer der Entschärfung kann nicht geschätzt werden. Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen und an Nahrung, Getränke und benötigte Medikamente denken.

Ab 14:00 Uhr steht das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf für diejenigen zur Verfügung, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen. Das Servicetelefon der Kieler Berufsfeuerwehr wird am Dienstag (17.06.) von 9 Uhr bis 15 Uhr sowie am Mittwoch (18.06.) ab 9 Uhr bis zum Ende der Entschärfung unter der Nummer 0431 59050 erreichbar sein.

Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kiel wurden die betroffenen Haushalte bereits durch Handzettel informiert. Der ÖPNV wird durch die Bombenentschärfung landseitig nicht betroffen sein. Ausschließlich der Fähr- und Schifffahrtsverkehr wird ab 15:00 Uhr eingeschränkt sein.

Weitere Informationen zur Entschärfung stellt die Stadt Kiel auf ihrer Homepage www.kiel.de/entschaerfung zur Verfügung.

Die Pressesprecherinnen der Polizeidirektion Kiel sind Mittwoch unter den bekannten Telefonnummern erreichbar und befinden sich ab 15:00 Uhr im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr Dietrichsdorf. Darüber hinaus wird auf dem Kanal der Polizeidirektion Kiel auf Facebook (Polizei Kiel und Plön) sowie auf dem instagram und dem whatsapp Kanal der Landespolizei SH über die Entschärfung informiert.

Pressevertreterinnen und -vertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit, O-Töne der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten sowie Bilder der Bombe zu machen.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell