Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch und Einbruchsversuch in Gemeindezentren - Polizei sucht Zeugen

Altenbeken (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstagabend, 23. November, 18.00 Uhr, und Sonntagmorgen, 09.30 Uhr, in die Ev. Kirchengemeinde an der Eichendorffstraße in Altenbeken eingebrochen. Ein weiterer Einbruchsversuch in das katholische Gemeindezentrum am Kirchplatz scheiterte. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen.

Um in das Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde zu gelangen, warfen die Täter eine Scheibe ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Versuch, auf gleiche Art und Weise in das katholische Gemeindezentrum einzubrechen, scheiterte.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

