Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Raub auf dem Geh- und Radweg an der Karl-Wolff-Straße (23.07.2025)

Radolfzell (ots)

Am Mittwochabend ist es auf dem Geh- und Radweg an der Karl-Wolff-Straße zu einem Raub gekommen. Ein 26-Jähriger parkte sein Auto in der Nähe des Skaterplatzes und begab sich von dort zu Fuß in Richtung Wohnmobilstellplatz "Herzen". Während er die Gleise entlang lief versuchte plötzlich ein von hinten kommender Unbekannter ihm seine über die Schulter gehängte Laptoptasche zu entreißen. Nachdem dies nicht sofort gelang, schubste der unbekannte Täter den 26-Jähriger rückwärts ins Gebüsch, ergriff erneut die Tasche und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof.

Zu dem Angreifer liegt folgende Beschreibung vor: ungefähr 185-190 cm groß, dunkle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einem dunklen Kapuzenpullover und weißen Sneakern. Zudem trug er Handschuhe.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell