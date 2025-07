Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (23.07.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Rielasinger Straße am Mittwochmorgen. Ein 79-Jähriger hielt mit einem VW Transporter am Fahrbahnrand an und übersah beim Zurücksetzten einen hinter ihm stehenden 74-jährigen Pedelecfahrer. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Besatzung eines Rettungsdienstes versorgte ihn vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

