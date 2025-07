Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Abschlepper touchiert Seat und flüchtet (23.07.2025)

Reichenau (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Allensbach zu einer Unfallflucht mit einem Abschleppfahrzeug gekommen. Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 65-Jährige mit einem Seat Cupra auf der linken Spur der B33 in Richtung Allensbach. Zwischen der Einmündung Westtangente und der Abfahrt zur Reichenau wechselte ein weißer Abschlepper mit Schweizer Kennzeichen von der rechten auf die linke Spur und touchierte dabei den Seat. Anschließend fuhr er an der Abfahrt zur Reichenau ab, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

