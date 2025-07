Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auto prallt gegen Gartentor - 4-Jähriger leicht verletzt (23.07.2025)

Engen (ots)

Bei einem Unfall am Kindergarten in der Goethestraße ist ein Junge am Mittwochmittag leicht verletzt worden. Gegen 13 Uhr parkte eine 78-Jährige mit einem Mazda vor dem Eingang des Kindergartens. Nachdem sie mit ihrem Wagen zunächst nicht richtig stand, setzte die Frau zurück. Da sich die Hinterräder infolgedessen unter dem Bordstein befanden gab sie etwas mehr Gas, schaffte es dann jedoch nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und prallte schließlich gegen das Gartentor des Kindergartens. Durch die Kollision brach die Verankerung aus, woraufhin das Tor aufschwang und einen dahinterstehenden 4-Jährigen am Kopf traf. Der Junge erlitt eine Platzwunde und kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. An dem Mazda und dem Gartentor entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell