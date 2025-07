Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, A81, Lkr. Konstanz) Ford-Fahrer gefährdet Mitarbeiter der Autobahnmeisterei - Polizei sucht Zeugen (23.07.2025)

Gottmadingen, A81 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmittag auf der Autobahn 81 am Heilsbergtunnels ereignet hat. Gegen 14 Uhr befanden sich mehrere Mitarbeiter der Autobahnmeisterei zu Markierungsarbeiten im Bereich des Tunnels in Fahrtrichtung Gottmadingen. Dazu war die Fahrbahn verengt und die Geschwindigkeit reduziert. Nachdem der Fahrer eines schwarzen Ford Focus mit Rottweiler Kennzeichen mehrere vorausfahrende Verkehrsteilnehmer durch dichtes Auffahren und Hupen bedrängte, zog er schlussendlich auf die abgesperrte rechte Spur und beschleunigte dort stark. Dabei passierte er die Fahrzeuge der Autobahnmeisterei mit hoher Geschwindigkeit, fuhr frontal auf den entgegenkommenden Markierungswagen zu und wechselte kurz davor zurück auf die linke und schließlich erneut auf die Fahrbahn. Einer der Mitarbeiter konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Im Bereich einer Baustelle bei Geisingen, am Hohentwieltunnel und am Zollamt fiel der Ford ebenfalls durch seine aggressive, verkehrswidrige Fahrweise auf.

Zeugen oder weitere durch den Ford gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

