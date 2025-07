Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A 81, Lkr. Konstanz) Aquaplaningunfall - rund 9.000 Euro Sachschaden (24.07.2025)

Engen, A 81, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend hat sich auf der Autobahn 81 ein Aquaplaningunfall ereignet. Gegen 18.45 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem BMW X3 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe von Engen auf der regennassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verlor. Der BMW geriet ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein herannahender Daimler-Benz eines 24-jährigen Mannes beschädigt. Um den nicht mehr fahrbereiten BMW, an dem ein Sachschaden in Höhe von über 8.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

