Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Schlägerei (25.07.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Im Neckarpark ist es am Freitag, gegen 1:30 Uhr zu einer Körperverletzung mit einem Leichtverletzten gekommen. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet ein 20-Jähriger in eine körperliche Auseinandersetzung mit etwa fünf Männern die in eine Schlägerei mündete. Danach flüchtete die Personengruppe zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Der junge Mann wählte danach den Notruf. Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Schwenningen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können (07720 / 85000).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell