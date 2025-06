Altena (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag in eine Wohnung an der Bachstraße eingebrochen. Die Polizeibeamten dokumentierten Hebelspuren an der Tür und ein beschädigtes Fenster. Ob etwas gestohlen wurde, ließ sich bei der Anzeigenaufnahme nicht ermitteln. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: ...

