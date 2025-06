Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb schlägt zu - Pkw-Einbrüche - Diebstähle - Feuer im Wartehäuschen

Iserlohn (ots)

Mit Bohrschrauber und Whiskey im Einkaufskorb haben zwei Männer und eine Frau am Samstag gegen 18 Uhr einen Discounter an der Karl-Arnold-Straße verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Zeuge machte den Filialleiter auf den Diebstahl aufmerksam. Der setzte sich in seinen Pkw und fuhr den Tatverdächtigen hinterher. In 200 Metern Entfernung hielt er die drei an, worauf ihm einer der drei einen Schlag ins Gesicht verpasste und versuchte, ihn zu treten. Einer der Männer flüchtete. Eine vorbeifahrende Autofahrerin fertigte Fotos von den Tatverdächtigen. Die Polizei nahm die anderen beiden, eine 36-jährige Frau und einen 35-jährigen Mann (beide in Iserlohn gemeldet) vorläufig fest. Gegen 20 Uhr erschien der Dritte auf der Polizeiwache, um sich nach dem Verbleib seiner Freunde zu erkundigen. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Bandendiebstahls.

Unbekannte haben zwischen Freitag- und Samstagmittag versucht, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Elisabethstraße aufzubrechen.

In der Nacht zum Samstag wurde Sportkleidung aus einem am Erlenweg parkenden VW Polo gestohlen. Zwischen Freitag- und Samstagmittag durchwühlten Unbekannte an der Ludorffstraße einen grauen VW Golf und entwendeten eine Handtasche mit Brille und Impfausweis. Am Freitag zwischen 8.20 und 132.40 Uhr wurde an der Oestricher Straße eine Seitenscheibe eines geparkten roten Fiat Panda eingeschlagen. Es wurden keine Wertgegenstände gestohlen. Am späten Freitagabend oder in der folgenden Nacht wurde am Grüner Weg eine Scheibe eines A-Klasse Mercedes Benz eingeschlagen.

An der Oestricher Straße wurde in der Nacht zum Samstag in einem Hausflur ein Fahrrad samt Schloss gestohlen.

Am Zeugenhaus wurde am Freitag ein Kinderwagen gestohlen. Eine Mutter hatte den Kinderwagen der Marke Jolie gegen 18.30 Uhr vor einem Café abgestellt. Kurz vor 19 Uhr war der Wagen samt Maxi Cosi Wickeltasche und Inhalt weg.

Am Samstag gegen 23.40 Uhr brannten in einem Bus-Wartehäuschen an der Bahnhofstraße mehrere Stapel Werbeprospekte. Durch die Hitzeeinwirkung platzte eine Scheibe des Wartehäuschens. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris)

