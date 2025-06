Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeitungszusteller überallen - Streit unter Verkehrsteilnehmern - Pkw-Einbrüche und Sachbeschädigungen- Motorraddiebstähle

Hemer (ots)

Am Samstagmorgen wurde ein Zeitungszusteller überfallen. Kurz vor 2 Uhr lud ein Zeitungszusteller an der Poststraße, in Höhe der ehemaligen Post, Zeitungen in sein Fahrzeug. Zwei Jugendliche kamen auf ihn zu und seien direkt auf ihn losgegangen, berichtete das Opfer später der Polizei. Einer von ihnen umklammerte ihn, der andere trat und schlug auf den Senior ein. Sie entwendeten ihm ein Mobiltelefon. Der Verletzte meldete sich bei der Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Er erlitt erhebliche Verletzungen. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch keinen Erfolg hatte. Beweismittel wurden sichergestellt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Jugendliche im Alter von 16 oder 17 Jahren handeln. Sie sprachen akzentfrei Deutsch.

Am Sonntag kurz vor 8 Uhr beobachteten Zeugen an der Bahnhofstraße, wie ein Unbekannter auf einen anderen Mann einschlug und eintrat. Der Angreifer flüchtete über den hinter dem ZOB liegenden Radweg in Richtung Felsenmeerbad. Die alarmierte Polizei traf vor Ort einen 27-Jähriger Hemeraner, der mindestens unter dem Einfluss von Alkohol stand. Während der Behandlung im Rettungswagen stellte er fest, dass ihm Schlüssel und Geldbörse fehlten. Er gab an, dass er von zwei Personen bedroht, geschlagen und getreten worden sei. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Am Freitag kam es an der Hauptstraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrern (49 und 76 Jahre). Nach Zeugenberichten hatten die Kontrahenten zuvor hintereinander an der Altenaer Straße vor der roten Ampel gewartet. Als die Ampel auf Grünsprang, zog der weiße VW an dem vor ihm stehenden Micro-Car vorbei und beide Fahrzeuge bogen recht rechts auf die Hauptstraße ab. An der nächsten roten Ampel stieg der 76-jährige Fahrer des Microcars aus, ging zu dem vor ihm stehenden weißen VW, klopfte an die Scheibe und öffnete die Fahrertür. Darauf kam auch der 49-jährige VW-Fahrer aus seinem Pkw. Bei dem folgenden Handgemenge stürzte der 76-jährige Microcar-Fahrer. Beide Kontrahenten erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei wird den Vorgang an das Straßenverkehrsamt leiten, um die Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr überprüfen zu lassen.

Am Freitag bzw. in der der Nacht zum Samstag gab es in der Innenstadt mehrere Einbrüche in Fahrzeuge. An der Feldstraße erbeuteten die Täter in einem Citroen C4 eine geringe Menge Bargeld. An der Hauptstraße wurde ein VW Transporter durchwühlt und ein Schlüsselbund entwendet. Der Täter riss eine Überwachungskamera, die auf den Transporter gerichtet ist, von der Wand, entfernte die Speicherkarte und warf sie in einen Busch. An der Beethofenstraße wurden ein zwei Mercedes-Pkw die Sterne abgebrochen und gestohlen. Unter dem Naumberg wurde ein Seat Leon durchwühlt. Der Täter entwendete ein Kabel und die Zulassungsbescheinigung.

In der Nacht zum Sonntag wurden Im Keunenborn an mindestens fünf Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten.

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr entdeckten Polizeibeamte an der Poststraße ein beschädigtes Fahrzeug. Auch dort war ein Spiegel abgebrochen. Außerdem gab es Dellen, eine halb abgerissene Plastikleiste und Materialanhaftungen. Die Beamten informierten den Halter.

Zwischen Mittwoch und Freitag vergangener Woche wurde an der Ostenschlahstraße ein Roller gestohlen. Es handelt sich um einen Rex GY mit dem Versicherungskennzeichen 516KIS.

Aus einer Sammelgarage an der Brandenburgstraße wurde zwischen dem 10. Juni und dem vergangenen Freitagnachmittag ein nicht mehr angemeldetes und nicht fahrbereites Motorrad gestohlen. Die Polizei hat die Yahama XT 250 zur Fahndung ausgeschrieben. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell