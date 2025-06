Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pkw im Ortsteil Stallhaus

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden in Stallhaus mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. An der Straßen Waldesruh schlitzten Unbekannte das Faltdach eines VW Golf Cabrio auf und stahlen eine Gürteltasche mit Taschen- und Brillenputztüchern. Ein paar Häuser weiter durchwühlten die Täter einen Scoda Octavia. Nach jetzigem Stand wurde dort nichts entwendet. In der Straße Stallhaus wurden ein schwarzer Porsche Panama und eine graue VW Caravelle durchsucht. In einem der Fahrzeuge fanden die Täter ein hochwertiges Mobiltelefon. Am Falkenweg verschafften sich die Täter durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem schwarzen BMW und stahlen eine Geldbörse. (cris)

