Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher - Pkw beschädigt

Halver (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zu Sonntag durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus Am Hilgenstock eingedrungen. Als die Bewohner gegen 1 Uhr nach Hause kamen, waren alle Räume durchwühlt und der Hund war im Badezimmer eingesperrt. Es fehlen Schmuck und Bargeld. Zwischen dem 15. Juni und Sonntagmittag sind Unbekannte in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße eingebrochen. Sie entwendeten Gartengeräte und Werkzeug.

Zwei 23- und 24-jährige Wuppertaler wurden am Sonntagmorgen dabei erwischt, wie sie sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Zwei aufmerksame Zeugen gingen kurz nach 4 Uhr über die Schützenstraße, als es in einem Gebüsch raschelte. Zwei Männer flohen. Die Zeugen beobachteten sie weiter. Sie holten Verstärkung, setzten die Fremden fest und riefen die Polizei. Die Beamten dokumentierten an zwei Fahrzeugen Beschädigungen, die auf Einbruchversuche hindeuten.

Oberhalb des Freibades am Herpiner Weg kratzte ein Unbekannter am Samstag zwischen 16.30 und 18.45 Uhr Penisse in den Lack eines VW Touareg. Zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen wurde an der Frankfurter Straße ein roter VW Caddy beschädigt. Er trug mehrere Dellen davon und außen lehnte ein mobiles Verkehrsschild. An der Beverstraße wurde zwischen Freitag- und Sonntagabend ein blauer Mercedes Sprinter durch eine chemische Substanz beschädigt. (cris)

