POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebin

Meinerzhagen (ots) - Zwei Jugendliche versuchten in der vergangenen Nacht kurz nach 23.30 Uhr, auf einem nicht angemeldeten Roller vor der Polizei zu fliehen. Die Polizei entdeckte den Roller am Löher Weg. Beide jungen Männer trugen keinen Helm. An dem Roller hing ein Versicherungskennzeichen, das vor sechs Jahren abgelaufen ist. Als die Polizeibeamten Anhaltesignale gaben, wendete der Fahrer, sein Sozius sprang ab und ...

