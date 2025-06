Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rollerfahrer will vor der Polizei flüchten

Meinerzhagen (ots)

Zwei Jugendliche versuchten in der vergangenen Nacht kurz nach 23.30 Uhr, auf einem nicht angemeldeten Roller vor der Polizei zu fliehen.

Die Polizei entdeckte den Roller am Löher Weg. Beide jungen Männer trugen keinen Helm. An dem Roller hing ein Versicherungskennzeichen, das vor sechs Jahren abgelaufen ist. Als die Polizeibeamten Anhaltesignale gaben, wendete der Fahrer, sein Sozius sprang ab und rannte weg. Der Fahrer flüchtete über Fußwege durch den Park und fuhr an den Begrenzungspfosten vorbei, die den Dianaweg vom Hubertusweg trennen. Kurz danach verlor er die Kontrolle über seinen Roller und blieb verletzt unter dem Gefährt liegen. Die Polizeibeamten holten ihn ein. Wie sich herausstellte, hat er keine Fahrerlaubnis oder Prüfbescheinigung und keine Versicherung. Angeblich hatte er den Roller erst an diesem Tag von einem Unbekannten gekauft. Die Polizei stellte den Roller sicher. Der 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie grob verkehrswidrigem und rücksichtlosem Fortbewegen zum Erreichen höchstmöglicher Geschwindigkeit. Die Herkunft des Rollers muss noch geklärt werden. (cris)

