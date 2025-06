POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer (ots) - Am Donnerstag zwischen 13.50 und 13.52 Uhr wurde aus einem unverschlossen am Haarweg abgestellten Mercedes Sprinter ein Schlüsselbund gestohlen. In der Nacht zum Donnerstag wurden an der Woesteschule ein Motorroller und zwei Kinderfahrräder beschädigt. Die Polizei dokumentierte die Schäden und informierte die Eigentümerin des Rollers. Nach einem ...

mehr