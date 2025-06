Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - E-Bike gestohlen - Kleinkraftrad beschädigt - Zu wenig an SB-Kasse gescannt

Iserlohn (ots)

Wegen eines "Streits" wurde die Polizei am Donnerstagmorgen kurz nach 11 Uhr zu einem Geschäft an der Friedrichstraße gerufen. Tatsächlich hielten Kundinnen allerdings eine mutmaßliche Taschendiebin fest. Eine 44-jährige Kundin hatte beim Stöbern in den Regalen plötzlich eine verdächtige Bewegung hinter ihrem Rücken bemerkt. Als sie sich umdrehte, entdeckte sie eine unbekannte Frau hinter sich. Sie kontrollierte ihren Rucksack und fand ihre Geldbörse nicht. Als sie die offenbar sehr unruhige Unbekannte deshalb ansprach, schob diese mit ihrem Fuß einen Gegenstand unter einen Bekleidungsständer. Das war, wie sich herausstellte, die gesuchte Geldbörse. Die 44-Jährige machte Mitarbeiterinnen und andere Kundinnen aufmerksam und die Polizei wurde geholt. Die Unbekannte war den Mitarbeiterinnen bereits zwei Wochen zuvor aufgefallen. Während sie zuvor Deutsch sprach, tat die 28-jährige in Dortmund gemeldete Frau gegenüber den Polizeibeamten so, als ob sie nichts verstehe und leugnete einen Diebstahl. Die Polizei durchsuchte die Tatverdächtige ohne weitere Funde. Sie bekam eine Anzeige wegen Taschendiebstahls, von der Polizei einen Platzverweis und von dem Geschäft ein Hausverbot. Zwischen 13.30 und 14.15 Uhr wurde eine 61-jährige Altenaerin in einem Discounter Im Wiesengrund bestohlen. Sie hatte die Geldbörse in ihrem Rucksack verwahrt und suchte an der Kasse vergeblich nach dem Portemonnaie. Während sie kurz darauf auf der Polizeiwache Anzeige erstattete, meldete sich ihre Bank bei ihr am Handy. Es hatte gegen 14.20 Uhr an einem Geldautomaten in der Iserlohner Heide mehrere verdächtige Abhebungen von ihrem Girokonto gegeben. Dabei sei die richtige PIN verwendet worden. Die Altenaerin beteuerte, dass sie keinen Zettel mit der PIN im Portemonnaie gehabt habe. Die Polizei veranlasste eine KUNO-Sperrung der Bankkarte, so dass sie nun auch nicht mehr im Handel eingesetzt werden kann, und schrieb ihre Personaldokumente zur Fahndung aus. Erneut warnt die Polizei dringend vor Taschendieben, die oft in den heimischen Discountern nach ihren überwiegend älteren Opfern Ausschau halten. Wertsachen sollten dicht am Körper getragen werden. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Ort, denn niemand behält dort seine Tasche oder Geldbörse immer im Auge. Geschickte Taschendiebe greifen auch in Rucksäcke oder Handtaschen, die am Körper hängen, oder ziehen Geldbörsen aus Gesäßtaschen. Der bessere Ort für Wertgegenstände ist die geschlossene Innentasche der Jacke. Wird ein Diebstahl festgestellt, sollten Betroffene sofort ihre Bank anrufen, um Karten zu sperren, und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Etwa drei Minuten brauchte ein Fahrraddieb am Donnerstagmorgen, um ein E-Bike abzutransportieren. Um einzukaufen, stellte der Besitzer sein E-Bike gegen 10 Uhr vor einem Geschäft an der Vinckestraße ab und legte ein Fahrradschloss um Rahmen und Hinterrad. Allerdings verzichtete er darauf, es an einem festen Gegenstand anzuschließen. So konnte es der Dieb samt hochwertigem Schloss einfach wegtragen. Bei der Anzeigenaufnahme konnte der Bestohlene zunächst keine weiteren Angaben machen zu Hersteller und Typ des E-Bikes, so dass die Polizei zeitnah keine Fahndung veranlassen konnte.

In der Nacht zum Donnerstag wurde an der Leckingser Straße ein Kleinkraftrad beschädigt. Ein Unbekannter brach das Zündschloss heraus und die Lenkradsperre ab.

Ein 19-jähriger kaufte am Donnerstagmorgen in einem Geschäft an der Friedrichstraße ein und nutzte zum Bezahlen die SB-Kasse. Dabei scannte er jedoch nur einen Teil der Ware. Das fiel auf. Nun ermittelt die Polizei wegen Betrugs. (cris)

Letmathe

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag zwischen 22-9 Uhr den kofferraum eines 3er BMWs an der Brinkhofstraße durchwühlt. Sie gelangten dadurch in den Besitz eines Laptops und persönlicher Gegenstände, womöglich war der Kofferraum nicht verschlossen. Nun sucht die Polizei Zeugen zur Tat und rät, vor Verlassen des Autos sich über die ordnungsgemäße Sicherung von Türen und Heckklappe zu vergewissern. (lubo)

