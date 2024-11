Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer aufgrund unzulässigen Umbauten am Fahrzeug

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (18.11.2024) war ein 21-Jähriger mit seinem Auto in der Blücherstraße unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife ein stark blendendes. Die Beamten stellten am Auto des 21-Jährigen selbst verbaute LED-Leuchten im Scheinwerfer und auf die Scheinwerfer verklebte Blenden fest. Diese Änderungen am Fahrzeug sind zulassungspflichtig. Die Änderung am Fahrzeug waren jedoch nicht eingetragen. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 21-Jährigen.

