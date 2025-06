POL-MK: Zeugensuche nach Faustschlag

Plettenberg (ots) - Unbekannte haben in der vergangenen Nacht zwischen 19.30-3.30 Uhr die Tür zu einer Bäckerei an der Scharnhorststraße aufgebrochen. Sie richteten Schaden im Inneren an und gelangten somit an Bargeld, die Kriminalpolizei hat vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei in Plettenberg mitzuteilen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer ...

mehr